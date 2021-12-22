Ученые назвали овощи, употребление которых способствует снижению давления

Снизить артериальное давление могут слоеные зеленые овощи. Специалисты говорят, что для того, чтобы наступил эффект от их употребления, нужно подождать всего 24 часа.

Так, ученые провели исследование, которое показало, что листовая зелень и другие овощи особенно полезны для сердечно-сосудистой системы человека, сообщает Medical News Today .

По словам автора исследования доктора Кэтрин Бондонно, съедая один стакан сырых овощей ежедневно, можно значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, речь идет об шпинате, салате, рукколе, китайской капусте и петрушке. К не листовым овощам с высоким содержанием полезных элементов относятся редис, фенхель и свекла.

"Наибольшее снижение риска было связано с заболеванием периферических артерий – 26% – типом сердечного заболевания, которая характеризуется сужением кровеносных сосудов ног. Мы также обнаружили, что у людей, которые употребляют эти овощи, ниже риск сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности", - сказала Бондонно.

Листовые зеленые овощи могут снизить давление (freepik)

Результаты исследования показали, что у людей, потребляющих растительные нитраты, наблюдалось более низкое систолическое артериальное давление на 2,58 мм рт.

Также отмечается, что чем выше потребление нитратов, тем сильнее падает артериальное давление.

Как указано в этом исследовании, чем больше люди ели листовых овощей, тем ниже становился риск их попадания в больницы с проблемами с сердцем.

Важно не переедать, поскольку перенасыщение нитратами, может привести к метгемоглобинеми - состоянию, при котором эритроциты имеют пониженную способность переносить кислород.

Доктор не рекомендовала делать сок из овощей, поскольку в этом случае из овощей идет мякоть и клетчатка.