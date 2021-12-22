Вчені назвали овочі, вживання яких сприяє зниженню тиску

Знизити артеріальний тиск можуть листкові зелені овочі. Фахівці кажуть, що для того, аби настав ефект від їхнього вживання, потрібно зачекати всього 24 години.

Так, вчені провели дослідження, яке показало, що листова зелень та інші овочі особливо корисні для серцево-судинної системи людини, повідомляє Medical News Today .

За словами авторки дослідження доктора Кетрін Бондонно, з'їдаючи одну склянку сирих овочів щодня, можна значно знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Зокрема, мова йде про шпинат, салат, руколу, китайську капусту та петрушку. До не листових овочів із високим вмістом корисних елементів належать редис, фенхель та буряк.

"Найбільше зниження ризику було пов'язане із захворюванням периферичних артерій – 26% – типом серцевого захворювання, що характеризується звуженням кровоносних судин ніг. Ми також виявили, що у людей, які вживають ці овочі, нижчий ризик серцевих нападів, інсультів та серцевої недостатності", - сказала Бондонно.

Листкові зелені овочі можуть знизити тиск (freepik)

Результати дослідження показали, що у людей, які споживають рослинні нітрати, спостерігався нижчий систолічний артеріальний тиск на 2,58 мм рт.

Також зазначається, що чим вище споживання нітратів, то сильніше падає артеріальний тиск.

Як зазначено в цьому дослідженні, чим більше люди їли листових овочів, тим нижчий ставав ризик їхнього потрапляння до лікарень із проблемами із серцем.

Важливо не переїдати, оскільки перенасичення нітратами, може призвести до метгемоглобінемії – стану, за якого еритроцити мають знижену здатність переносити кисень.

Докторка ж не рекомендувала робити сік з овочів, оскільки в цьому випадку з овочів йде м'якоть і клітковина.