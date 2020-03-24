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Ученые назвали новую группу риска коронавируса: не только пожилые люди

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 07:52
Ученые назвали новую группу риска коронавируса: не только пожилые люди
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирусом могут заражаться и тяжело болеть не только люди в возрасте и с тяжелыми хроническими недугами

Коронавирус уже привел к 16,5 тысячам смертей, а цифра заболевших приближается к 400 тысячам. Инфекция избирательна, и чаще всего поражает пожилых людей с различными заболеваниями. Но недавно ученые выявили еще одну группу риска. Это - люди с избыточным весом. К такому выводу пришли британские медики, пишет Daily Mail.

Согласно заключению ученых, две трети из серьезно заболевших имеют ожирение и чаще других умирают от коронавирусной инфекции. 63% пациентов в реанимации больниц Великобритании с лишним весом и ожирением.

Ученые объясняют это с тем, что как правило люди с ожирением имеют ряд хронических проблем, в том числе нарушение в работе легких, повышенное давление и ослабленный иммунитет.

Наличие лишнего веса не дает человеку возможность получить достаточное количество воздуха при вдохе, из-за чего уровень кислорода в крови снижен. Это, в свою очередь, увеличивает риск отказа легких в процессе лечения. Кроме того, у людей с ожирением часто есть диабет и проблемы с сердцем.

На данный момент в Великобритании уже более 6700 заболевших и 335 умерших от COVID-19. Страна входит в десятку наиболее пострадавших от коронавируса.

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