Вчені назвали нову групу ризику коронавіруса: не тільки літні люди

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірусом можуть заражатися і тяжко хворіти не тільки люди у віці і з важкими хронічними недугами

Коронавірус вже призвів до 16,5 тисяч смертей, а число хворих наближається до 400 тисяч. Інфекція вибіркова, і найчастіше вражає літніх людей з різними захворюваннями. Але нещодавно вчені виявили ще одну групу ризику. Це - люди з надмірною вагою. До такого висновку прийшли британські медики, пише Daily Mail.

Згідно з висновком учених, дві третини з серйозно хворих мають ожиріння, частіше вмирають від коронавірусної інфекції. 63% пацієнтів у реанімації лікарень Великобританії з зайвою вагою і ожирінням.

Вчені пояснюють це з тим, що, як правило, люди з ожирінням мають низку хронічних проблем, у тому числі порушення у роботі легенів, підвищений тиск і ослаблений імунітет.

Наявність зайвої ваги не дає людині можливість одержати достатню кількість повітря при вдиху, через що рівень кисню в крові знижений. Це, своєю чергою, збільшує ризик відмови легень в процесі лікування. Крім того, у людей з ожирінням часто є діабет та проблеми з серцем.

Наразі у Великобританії вже більше 6700 хворих і 335 померлих від COVID-19. Країна входить в десятку найбільш постраждалих від коронавіруса.

Раніше лікарі назвали найчастіші причини смерті серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією.