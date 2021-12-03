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Ученые назвали неожиданную пользу сыра: укрепляет организм и помогает похудеть

Автор: Анна Шиканова

Исследования ученых о полезных свойствах сыра показали, что этот продукт имеет уникальные особенности, о которых ранее даже не подозревали.

Какие полезные свойства ученые обнаружили у сыра, рассказали в издании The Telegraph.

Сыр может помогать в борьбе с лишним весом, укреплять иммунитет и даже предотвращает некоторые виды рака.

В исследовании приняли более 1500 добровольцев. За их пищевыми привычками наблюдали в течение нескольких лет и вот, что выяснили:

  • Сыр помогает бороться с лишним весом.
  • Сыр не всегда повышает уровень холестерина.
  • Сыр помогает избавиться от частых перекусов, так как наполняет организм насыщенными жирными кислотами.
  • Сыр полезен при низком артериальном давлении.
  • Сыр эффективен для профилактики диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Предотвращает заболевания печени

Такие сорта сыра как бри, чеддер и другие выдержанные – способны продлить продолжительность жизни на 25% и предотвратить заболевания печени.

В сыре есть химическое соединение спермидин, которое помогает предотвратить фиброзные образования в печени и снижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы.

Укрепляет иммунную систему

Один кусочек сыра ежедневно помогает укрепить иммунную систему у людей пожилого возраста. Сыр с пробиотиками особенно в этом полезен.

Влияет на продолжительность жизни

Сыр попал в исследование ученых из Дании под названием "французский парадокс". Медики изучали образ жизни французов, чтобы понять, что именно позволяет им дольше оставаться здоровыми, жизнерадостными и активными.

Оказалось, что они регулярно употребляют продукты с высоким количеством насыщенных жиров, в том числе и сыр.

В среднем, каждый француз за год съедает почти 24 кг сыра. Это помогает им снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и повысить продолжительность жизни.

Масляная кислота, которая содержится в сыре, ускоряет процесс метаболизма и снижает риск развития ожирения.

Сыр помогает похудеть

Как выяснили ученые в результате исследования, люди, которые употребляли от трех до пяти порций сыра или молочных продуктов в день, быстрее всего похудели.

Также у них было низкое кровяное давление и меньше жира в желудке.

Сыр влияет на умственные способности

Регулярное употребление сыра улучшает умственные и когнитивные способности человека. Особенно этот продукт хорошо влияет на визуально-пространственную, вербальную и рабочую память.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали распространенную детскую привычку, которая может повреждать мозг.

А также мы рассказывали о том, что медики развенчали основной миф о замороженных овощах и фруктах.

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