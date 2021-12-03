Ученые назвали неожиданную пользу сыра: укрепляет организм и помогает похудеть

Сыр может помогать в борьбе с лишним весом, укреплять иммунитет и даже предотвращает некоторые виды рака.

В исследовании приняли более 1500 добровольцев. За их пищевыми привычками наблюдали в течение нескольких лет и вот, что выяснили:

Сыр помогает бороться с лишним весом.

Сыр не всегда повышает уровень холестерина.

Сыр помогает избавиться от частых перекусов, так как наполняет организм насыщенными жирными кислотами.

Сыр полезен при низком артериальном давлении.

Сыр эффективен для профилактики диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Предотвращает заболевания печени

Такие сорта сыра как бри, чеддер и другие выдержанные – способны продлить продолжительность жизни на 25% и предотвратить заболевания печени.

В сыре есть химическое соединение спермидин, которое помогает предотвратить фиброзные образования в печени и снижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы.

Укрепляет иммунную систему

Один кусочек сыра ежедневно помогает укрепить иммунную систему у людей пожилого возраста. Сыр с пробиотиками особенно в этом полезен.

Влияет на продолжительность жизни

Сыр попал в исследование ученых из Дании под названием "французский парадокс". Медики изучали образ жизни французов, чтобы понять, что именно позволяет им дольше оставаться здоровыми, жизнерадостными и активными.

Оказалось, что они регулярно употребляют продукты с высоким количеством насыщенных жиров, в том числе и сыр.

В среднем, каждый француз за год съедает почти 24 кг сыра. Это помогает им снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и повысить продолжительность жизни.

Масляная кислота, которая содержится в сыре, ускоряет процесс метаболизма и снижает риск развития ожирения.

Сыр помогает похудеть

Как выяснили ученые в результате исследования, люди, которые употребляли от трех до пяти порций сыра или молочных продуктов в день, быстрее всего похудели.

Также у них было низкое кровяное давление и меньше жира в желудке.

Сыр влияет на умственные способности

Регулярное употребление сыра улучшает умственные и когнитивные способности человека. Особенно этот продукт хорошо влияет на визуально-пространственную, вербальную и рабочую память.