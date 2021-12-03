Ученые назвали неожиданную пользу сыра: укрепляет организм и помогает похудеть

Исследования ученых о полезных свойствах сыра показали, что этот продукт имеет уникальные особенности, о которых ранее даже не подозревали.
Какие полезные свойства ученые обнаружили у сыра, рассказали в издании The Telegraph.
Сыр может помогать в борьбе с лишним весом, укреплять иммунитет и даже предотвращает некоторые виды рака.
В исследовании приняли более 1500 добровольцев. За их пищевыми привычками наблюдали в течение нескольких лет и вот, что выяснили:
Такие сорта сыра как бри, чеддер и другие выдержанные – способны продлить продолжительность жизни на 25% и предотвратить заболевания печени.
В сыре есть химическое соединение спермидин, которое помогает предотвратить фиброзные образования в печени и снижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы.
Один кусочек сыра ежедневно помогает укрепить иммунную систему у людей пожилого возраста. Сыр с пробиотиками особенно в этом полезен.
Сыр попал в исследование ученых из Дании под названием "французский парадокс". Медики изучали образ жизни французов, чтобы понять, что именно позволяет им дольше оставаться здоровыми, жизнерадостными и активными.
Оказалось, что они регулярно употребляют продукты с высоким количеством насыщенных жиров, в том числе и сыр.
В среднем, каждый француз за год съедает почти 24 кг сыра. Это помогает им снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и повысить продолжительность жизни.
Масляная кислота, которая содержится в сыре, ускоряет процесс метаболизма и снижает риск развития ожирения.
Как выяснили ученые в результате исследования, люди, которые употребляли от трех до пяти порций сыра или молочных продуктов в день, быстрее всего похудели.
Также у них было низкое кровяное давление и меньше жира в желудке.
Регулярное употребление сыра улучшает умственные и когнитивные способности человека. Особенно этот продукт хорошо влияет на визуально-пространственную, вербальную и рабочую память.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали распространенную детскую привычку, которая может повреждать мозг.
А также мы рассказывали о том, что медики развенчали основной миф о замороженных овощах и фруктах.