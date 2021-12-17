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Ученые назвали неожиданное свойство авокадо

Автор: Людмила Жукова

Авокадо - это супер-полезный и удивительный плод. Его мякоть богата витаминами и важными минеральными веществами.

Но есть у этого продукта свойства, о которых вы не знали, пишет Eat this, not that.

Чем еще полезен авокадо

Помимо того, что в авокадо содержится очень много полезных жирных кислот, он еще является источником калия и снимает мышечные боли.

"Авокадо содержит больше калия, чем банан, что может помочь облегчить некоторые мышечные спазмы", - сообщила доктор-диетолог из Нью-Йорка Линдсей Веглер.

Фактически, из одного банана среднего размера вы получите всего 422 миллиграмма калия, а из авокадо такого же размера вы получите 690 миллиграммов необходимого минерала.

В нем много витамина С

Авокадо среднего размера также содержит примерно 12 миллиграммов витамина С, который также снимает мышечную боль.

Согласно контрольному исследованию, опубликованному в Международном журнале спортивного питания и метаболизма упражнений, мужчины, которые ели авокадо после тренировок намного лучше восстанавливались.

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