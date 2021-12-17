Вчені назвали несподівану властивість авокадо

Чим ще корисний авокадо

Крім того, що в авокадо міститься дуже багато корисних жирних кислот, він ще є джерелом калію і знімає м'язові болі.

"Авокадо містить більше калію, ніж банан, що може допомогти полегшити деякі м'язові спазми", - повідомила доктор-дієтолог з Нью-Йорка Ліндсей Веглер.

Фактично, з одного банана середнього розміру ви отримаєте всього 422 міліграми калію, а з авокадо такого ж розміру ви отримаєте 690 міліграмів необхідного мінералу.

У ньому багато вітаміну С

Авокадо середнього розміру також містить приблизно 12 міліграмів вітаміну С, який також знімає м'язовий біль.

Згідно з контрольним дослідженням, опублікованим в Міжнародному журналі спортивного харчування та метаболізму вправ, чоловіки, які їли авокадо після тренувань набагато краще відновлювалися.