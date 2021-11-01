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Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации: когда записываться на прививку

Автор: Анна Шиканова

Группа ученых из Швейцарии и Германии провела исследование об активности иммунной системы в зависимости от времени суток. Они определили время, которое лучше всего подходит для введения вакцины.

Об этом говорится в результатах исследования на портале Nature immunology.

Ученые из Женевского Университета в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана в Германии выяснили, что иммунная система имеет разное восприятие в зависимости от времени суток. Для своего исследования они провели опыты на мышах и использовали клетки человеческой кожи.

Выяснилось, что миграция иммунных клеток из кожи в лимфатические узлы колеблется в течение 24 часов. И это в очередной раз доказывает, что циркадные часы являются одним из наиболее фундаментальных биологических механизмов.

Иммунная система более функциональна в фазе покоя, непосредственно перед возобновлением активности – это ночь и ранее утро. Именно утро подходит лучше всего для введения вакцины человеку и проведения противоопухолевой терапии.

"Адаптивной иммунной системе требуются недели, чтобы сформировать ответ, специфичный для данного патогена. Затем этот ответ длится долгое время благодаря механизму клеточной памяти", - рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры патологии и иммунологии Кристофер Шейерманн.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили, что нужно есть до и после вакцинации, чтобы уменьшить побочные эффекты.

А также рассказывали о том, что в Минздраве дали разъяснение по поводу дополнительных анализов перед вакцинацией от коронавируса.

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