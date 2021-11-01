Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации: когда записываться на прививку

Ученые из Женевского Университета в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана в Германии выяснили, что иммунная система имеет разное восприятие в зависимости от времени суток. Для своего исследования они провели опыты на мышах и использовали клетки человеческой кожи.

Выяснилось, что миграция иммунных клеток из кожи в лимфатические узлы колеблется в течение 24 часов. И это в очередной раз доказывает, что циркадные часы являются одним из наиболее фундаментальных биологических механизмов.

Иммунная система более функциональна в фазе покоя, непосредственно перед возобновлением активности – это ночь и ранее утро. Именно утро подходит лучше всего для введения вакцины человеку и проведения противоопухолевой терапии.

"Адаптивной иммунной системе требуются недели, чтобы сформировать ответ, специфичный для данного патогена. Затем этот ответ длится долгое время благодаря механизму клеточной памяти", - рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры патологии и иммунологии Кристофер Шейерманн.