Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации: когда записываться на прививку
Группа ученых из Швейцарии и Германии провела исследование об активности иммунной системы в зависимости от времени суток. Они определили время, которое лучше всего подходит для введения вакцины.
Об этом говорится в результатах исследования на портале Nature immunology.
Ученые из Женевского Университета в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана в Германии выяснили, что иммунная система имеет разное восприятие в зависимости от времени суток. Для своего исследования они провели опыты на мышах и использовали клетки человеческой кожи.
Выяснилось, что миграция иммунных клеток из кожи в лимфатические узлы колеблется в течение 24 часов. И это в очередной раз доказывает, что циркадные часы являются одним из наиболее фундаментальных биологических механизмов.
Иммунная система более функциональна в фазе покоя, непосредственно перед возобновлением активности – это ночь и ранее утро. Именно утро подходит лучше всего для введения вакцины человеку и проведения противоопухолевой терапии.
"Адаптивной иммунной системе требуются недели, чтобы сформировать ответ, специфичный для данного патогена. Затем этот ответ длится долгое время благодаря механизму клеточной памяти", - рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры патологии и иммунологии Кристофер Шейерманн.
Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили, что нужно есть до и после вакцинации, чтобы уменьшить побочные эффекты.
А также рассказывали о том, что в Минздраве дали разъяснение по поводу дополнительных анализов перед вакцинацией от коронавируса.