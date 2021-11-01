Вчені назвали найкращий час доби для вакцинації: коли записуватися на щеплення

Група вчених зі Швейцарії та Німеччини провела дослідження про активність імунної системи в залежності від часу доби. Вони визначили час, який найкраще підходить для введення вакцини.

Про це йдеться в результатах дослідження на порталі Nature immunology.

Вчені з Женевського університету у Швейцарії та Університету Людвіга-Максиміліана в Німеччині з'ясували, що імунна система має різне сприйняття в залежності від часу доби. Для свого дослідження вони провели досліди на мишах і використовували клітини людської шкіри.

З'ясувалося, що міграція імунних клітин зі шкіри в лімфатичні вузли коливається протягом 24 годин. І це в черговий раз доводить, що циркадний годинник є одним з найбільш фундаментальних біологічних механізмів.

Імунна система більш функціональна у фазі спокою, безпосередньо перед відновленням активності – це ніч і раніше ранок. Саме ранок підходить найкраще для введення вакцини людині та проведення протипухлинної терапії.

"Адаптивній імунній системі потрібні тижні, щоб сформувати відповідь, специфічний для даного патогену. Потім ця відповідь триває довгий час завдяки механізму клітинної пам'яті", - розповів один з авторів дослідження, професор кафедри патології та імунології Крістофер Шейерманн.