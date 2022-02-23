Ученые назвали идеальный возраст для первых родов

Ученые утверждают, что лучше всего рожать в 24 или 25 лет.

Специалисты говорят, что у тех, кто родил ребенка до или после этого, риск смерти от любой причины в течение 18 лет был на 5% выше.

Тенденция имела U-образную форму, то есть риск был тем большим, чем дальше от 24 или 25 лет они рожали.

Что показало исследование

Ученые рассмотрели данные 4044 женщин в двух регионах Южной Кореи. Они сравнили 1498 женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 20 до 23 лет, 1033 матерей, родивших первого ребенка в возрасте 24-25 лет, и 1513 женщин, которые родили первенца в возрасте от 26 до 36 лет.

Затем исследователи использовали государственные медицинские карты для наблюдения за женщинами через 18 лет. В целом в ходе исследования умерли 243 женщины, причем большая часть из них были в демографической группе младших матерей, а треть – в старших.

Исследователи проанализировали смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы и инсульты.

Они обнаружили, что уровень выживаемости при сердечно-сосудистых заболеваниях составил 97,3% для молодых матерей, 99,6% для женщин старше двадцати лет и 98,7% для пожилых матерей через 18 лет после рождения первого ребенка.

Учитывая все причины смерти, показатели выживаемости составили 91,1% для младших матерей, 96,4% для женщин старше двадцати лет и 95,2% для матерей старшего возраста.

Эксперт по эпидемиологии в университете Сеула, сказал, что у молодых матерей худшее состояние здоровья может быть связано с социально-экономическими причинами.