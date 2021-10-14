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Ученые назвали группу крови, которой категорически противопоказан алкоголь

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Четверг 14 октября 2021 22:11
Ученые назвали группу крови, которой категорически противопоказан алкоголь Коллаж РБК-Украина: кому запрещено пить алкоголь
Автор: Styler

Ученые не советуют никому злоупотреблять спиртными напитками. Но есть группа крови, владельцам которой лучше совсем отказаться от алкоголя. Речь идет о второй группе крови.

Об этом сообщает Freeads.World.

Ученые считают, что из-за особенностей работы надпочечников у людей со второй группой крови в крови недостаточно глюкозы, и они на подсознательном уровне пытаются компенсировать его алкоголем.

Кроме того, владельцам второй группы крови очень просто сбросить стресс с помощью крепких напитков. Со временем это может войти в привычку и вызвать алкоголизм.

Американский психолог Морзе изучил данные пациентов, которые лечилась от алкоголизма в США и Японии, и почти половина из них - люди со второй группой крови. Эти данные справедливы и для всего мира методом простой экстраполяции.

Но это не означает, что людям с другими группами крови можно без проблем употреблять алкоголь. К примеру, людям с первой группой крови вредно пить спиртное из-за склонности к проблемам работы желудочно-кишечного тракта, с третьей - из-за заболевания сердца и печени.

Наиболее устойчивые к алкоголю считаются люди с четвертой группой крови. Но им также врачи не рекомендуют злоупотреблять спиртным.

Напомним, ученые рассказали, можно ли действительно простудиться из-за переохлаждения и на сквозняке.

Мы также писали о том, как быстро вывести алкоголь из организма. Для ускорения процесса вывода алкоголя из крови можно использовать медицинские препараты, народные методы, специальное питание и физические нагрузки.

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алкоголь Здоровое питание
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