Вчені назвали групу крові, якій категорично протипоказаний алкоголь

Вчені не радять нікому зловживати спиртними напоями. Але є група крові, власникам якої краще зовсім відмовитися від алкоголю. Йдеться про другу групу крові.

Вчені вважають, що через особливості роботи надниркових залоз у людей з другою групою крові в крові недостатньо глюкози, і вони на підсвідомому рівні намагаються компенсувати його алкоголем.

Крім того, власникам другої групи крові дуже просто скинути стрес за допомогою міцних напоїв. Згодом це може увійти в звичку і викликати алкоголізм.

Американський психолог Морзе вивчив дані пацієнтів, які лікувалася від алкоголізму в США і Японії, і майже половина з них - люди з другою групою крові. Ці дані справедливі і для всього світу методом простої екстраполяції.

Але це не означає, що людям з іншими групами крові можна без проблем вживати алкоголь. Наприклад, людям з першою групою крові шкідливо пити спиртне через схильність до проблем роботи шлунково-кишкового тракту, з третьої - через захворювання серця і печінки.

Найбільш стійкі до алкоголю вважаються люди з четвертою групою крові. Але їм також лікарі не рекомендують зловживати спиртним.