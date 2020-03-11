Ученые назвали группу крови, более всего уязвимую к раку

Раковые опухоли чаще возникают у людей с определенной группой крови. Ученые из Швеции в течение 35 лет собирали статистические данные о заболевших и пришли к соответствующим выводам, пишет MedikForum.

Из заключения стало понятно, что носители второй группы (А) чаще рискуют заболеть раком. При этом в "лидерах" у этой категории именно рак желудка. Ученые отмечают, что людям со второй группой крови стоит более тщательно следить за своим здоровьем.

На втором месте люди с третьей (В) и четвертой (АВ) группами крови. Главной угрозой для этой категории является риск развития опухоли в поджелудочной железе.

А вот люди с первой группой (0) менее всего уязвимы к возникновению опухолей. В этой категории, согласно исследованию, наименьшее число заболевших раком.

По словам ученых, основные причины развития раковых опухолей - это алкоголь, употребление табака и противовоспалительных нестероидных препаратов.

Отметим, что люди с первой группой крови более подвержены развитию гастрита или язвенной болезни.

Ранее мы писали, что злоупотребление некоторыми витаминами может вызывать возникновение раковых опухолей. Избыток каких витаминов может привести к раку - можно прочесть в материале.