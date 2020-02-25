Витамины могут вызывать рак: врачи предупредили об опасности

Витамины не принимают без рекомендаций медиков (фото: facebook.com/UNDPUkraine)

Витамины нужно принимать лишь при определенных симптомах

Витамины нельзя употреблять без назначения врача. Несмотря на это продажи волшебных таблеток в украинских аптеках в конце каждой зимы возрастают на двадцать процентов. Поливитамины рекламируют все кому не лень – блогеры, адепты ЗОЖ, поклонники правильного питания, а медики твердят, что только лабораторные исследования могут стать поводом для употребления витаминов, иначе это пустая трата денег, а иногда – это опасно. Почему витамины нельзя пить "для профилактики" – в материале Styler.

Многие люди на свою страх и риск глотают пачками различные поливитамины и прочие БАДы, свято веря, что именно они помогают им быть эффективными, энергичными и не болеть.

Медики же утверждают – чтобы определить у себя недостаток витаминов не обязательно сдавать массу дорогостоящих анализов. Ведь диетолог или терапевт по определенным симптомам может определить, какое исследование стоит пройти.

Симптомы дефицита витаминов:

Выпадение волос

Ломкость ногтей

Сухость носа и слизистых

Кровоточивость десен

Частые простуды

Ухудшение зрения

Постоянная усталость

По наличию таких симптомов врач может определить, какого именно витамина не хватает и назначит лабораторное исследование по дефициту конкретного витамина. Далее врач подберет дозу и назначит длительность лечения. Принимать следует только то вещество, которого не хватает вашему организму.

А вот ударные дозы поливитаминов, которые украинцы прописывают сами себе, могут быть либо неэффективными, либо вредными для нашего организма, причиняя токсическое действие.

Кроме того определенные группы витаминов в излишке могут существенно увеличивать риск заболеть раком легких, простаты, молочной железы.

Витамины нельзя принимать без назначения врача (видео: ТСН)