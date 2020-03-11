Вчені назвали групу крові, найбільш вразливу до раку

Ракові пухлини частіше виникають у людей з певною групою крові. Вчені зі Швеції протягом 35 років збирали статистичні дані про хворих і прийшли до відповідних висновків, пише MedikForum.

З висновків стало зрозуміло, що носії другої групи (А) частіше ризикують захворіти раком. При цьому в "лідерах" у цієї категорії саме рак шлунка. Вчені відзначають, що людям з другою групою крові варто більш ретельно стежити за своїм здоров'ям.

На другому місці люди з третьою (В) і четвертої (АВ) групами крові. Головною загрозою для цієї категорії є ризик розвитку пухлини в підшлунковій залозі.

А от люди з першою групою (0) менше вразливі до виникнення пухлин. У цієї категорії, згідно з дослідженням, найменше число хворих раком.

За словами вчених, основні причини розвитку ракових пухлин - це алкоголь, вживання тютюну і протизапальних нестероїдних препаратів.

Відзначимо, що люди з першою групою крові більш схильні до розвитку гастриту або виразкової хвороби.

Раніше ми писали, що зловживання деякими вітамінами може викликати виникнення ракових пухлин. Надлишок яких вітамінів може призвести до раку - можна прочитати в матеріалі.