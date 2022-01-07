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Ученые назвали фактор, который увеличивает развитие сахарного диабета

Новина українською →
Пятница 07 января 2022 07:33
Ученые назвали фактор, который увеличивает развитие сахарного диабета Назван фактор, который провоцирует диабет 2 типа (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование, которое показало, что высокий уровень жира в печени увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа.

Об этом пишет express.

Так, сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина. Результатом является большой уровень сахара в крови, какой может вызвать серьезные осложнения.

Что показало исследование

Новое исследование показало, что высокий уровень жира в печени и поджелудочной железе непосредственно увеличивают риск развития диабета 2 типа.

В частности, выводы имеют глубокое значение для понимания биологических причин, способствующих развитию заболевания.

Исследователи использовали менделевскую рандомизацию - статистический метод, который использует генетическую информацию и информацию о здоровье для понимания причин и следствий. Все, чтобы определить, может ли печень и размер поджелудочной железы играть непосредственную роль в диабете типа 2.

Выяснилось, что люди с генетической структурой, которая делает их склонными к накоплению жира в печени, чаще болеют диабетом 2 типа.

Это указывает на то, что более высокий уровень жира в печени напрямую повышает риск диабета типа 2. Анализ показал, что на каждые пять процентов увеличение жира в печени риск диабета типа 2 увеличивается на 27 процентов.

Так же было обнаружено, что меньшая поджелудочная железа имеет прямую роль в вызывании диабета 2 типа. Было обнаружено, что уровень жира поджелудочной железы и размер печени связаны с болезнью.

По словам доктора Хани Ягуткара из Университета Брунеля, люди с диабетом 2 типа обычно имеют избыток жира в печени и поджелудочной железе. К тому же именно эти органы играют ключевую роль в поддержании нормального уровня сахара в крови.

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