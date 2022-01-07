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Вчені назвали фактор, який збільшує розвиток цукрового діабету

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П'ятниця 07 січня 2022 07:33
Вчені назвали фактор, який збільшує розвиток цукрового діабету Названо фактор, який провокує діабет 2 типу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження, яке показало, що високий рівень жиру в печінці збільшує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу.

Про це пише express.

Так, цукровий діабет 2 типу - це хронічний стан, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну. Результатом є великий рівень цукру в крові, який може викликати серйозні ускладнення.

Що показало дослідження

Нове дослідження показало, що високий рівень жиру в печінці та меншій підшлунковій залозі безпосередньо збільшують ризик розвитку діабету 2 типу.

Зокрема, висновки мають глибоке значення для розуміння біологічних причин, що сприяють розвитку захворювання.

Дослідники використали менделівську рандомізацію – статистичний метод, який використовує генетичну інформацію та інформацію про здоров’я для розуміння причин і наслідків. Все для того, щоб визначити, чи печінка та розмір підшлункової залози можуть відігравати безпосередню роль у спричиненні діабету 2 типу.

З'ясувалося, що люди з генетичною структурою, яка робить їх схильними до накопичення жиру в печінці, частіше хворіють на діабет 2 типу.

Це вказує на те, що більш високий рівень жиру в печінці безпосередньо підвищує ризик діабету 2 типу. Аналіз показав, що на кожні п’ять відсотків збільшення жиру в печінці ризик діабету 2 типу збільшується на 27 відсотків.

Так само було виявлено, що менша підшлункова залоза має пряму роль у спричиненні діабету 2 типу. Було виявлено, що рівень жиру підшлункової залози та розмір печінки пов’язані з захворюванням.

За словами доктора Хані Ягуткара з Університету Брунеля, люди з діабетом 2 типу зазвичай мають надлишок жиру в печінці та підшлунковій залозі. До того ж саме ці органи відіграють ключову роль у підтримці нормального рівня цукру в крові

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