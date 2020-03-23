Ученые назвали единственный эффективный способ бросить курить

Ученые назвали единственный эффективный способ как бросить курить раз и навсегда. По мнению исследователей из Медицинского университета Южной Каролины США, чтобы женщины смогли бросить курить, им необходимо избегать стресса.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого следили почти за двумя сотнями курильщиков. Исследователи пришли к выводу, что присущая женщинам нервозность может усиливать их тягу и привыкание к курению. Учитывая результаты исследований, женщина, находящаяся в стрессе, не сможет бросить курить. Для этого ей необходимо восстановить свой покой.

Зависимость от курения у женщин определяется не желанием получить новую дозу никотина, а психоэмоциональным фактором.

"Самым распространенным предлагаемым способом бросить курить сегодня является никотинозаменяющая терапия – пластыри, жевательные резинки, ингаляторы. Если женщина подсела именно на никотин, то это отличное решение. Однако для тех, у кого это способ привести себя в чувства, такое лечение будет не очень эффективно", – отметили исследователи.

Женщинам, чтобы избавиться от привычки курить, рекомендуют заниматься медитацией, общаться с психологом и избегать стрессовых ситуаций.

Напомним, что ранее был развенчан популярный миф о реакции легких на курение.

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