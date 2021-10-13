Вчені назвали чаї, які допоможуть із запаленням: мають неймовірні властивості

Запалення допомагає нашому організму боротися з хворобами, лікувати травми і запобігає інфекції. Але якщо воно стає хронічним, то це вже являє собою проблему. Постійна боротьба навіть зі слабким запаленням з часом може привести до ослаблення імунної системи.

За словами вчених, багато хронічних захворювань пов'язані із запаленнями, такі як діабет, серцево-судинні захворювання, хвороба Альцгеймера, рак і артрит.

Протизапальні чаї

Зелений чай

Зелений чай містить сполуки, які пригнічують запалення і блокують прозапальні шляхи в організмі. Він допоможе захистити серце від пошкоджень і запобіжить серцево-судинним захворюванням.

Чай з куркуми

Куркума містить куркумін, який допомагає боротися з речовинами в організмі, які можуть посилити запалення.

Імбирний чай

Імбир завдяки активному інгредієнту гінгеролу має протизапальні властивості, які можуть допомогти організму відреагувати на хронічне запалення.

Чай з імбиром допоможе від болю в колінах, м'язах після тренувань, а також зменшить дискомфорт при менструації.

Чай з тонкоцвітним васильком (туласі)

Тонкоцвітний васильок підтримує протизапальну реакцію організму як на гострі короткочасні запалення, так і на хронічні. Чай з васильком сам по собі не містить кофеїну, але зазвичай його поєднують з чорним, білим або зеленим чаєм, щоб пом'якшити його смак.

Чай з шипшини

Чай з шипшини багатий антиоксидантами, включаючи поліфеноли та галактоліпіди, які мають протизапальну активність, особливо пов'язану з запальними захворюваннями, такими як артрит.

Ромашковий чай

Цей квітковий чай запобігає запаленню і навіть може бути корисним при лікуванні раку. Він також допоможе при безсонні і поліпшить травлення.

Чай з корицею

Кориця має протизапальну, антиоксидантну і антибактеріальну дію, що робить її відмінним доповненням до вашого улюбленого сорту чаю. Також її можна заварювати окремо.