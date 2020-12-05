Вчені знайшли тисячі унікальних наскальних малюнків часів льодовикового періоду (фото)

Археологи знайшли тисячі унікальних наскальних малюнків (фото: pixabay.com)

Більше 12 000 років назад, ближче до кінця льодовикового періоду, люди полювали на мастодонтів - стародавніх ссавців, які нагадували помісь мамонтів і слонів. Але приблизно до 11 600 році до нашої ери люди, ймовірно, вбили багатьох з них. Принаймні так вважають палеонтологи, які розгадали зміст тисяч знайдених малюнків племені льодовикового періоду, захованих глибоко в тропічних лісах Амазонки. Про це пише видання Science Alert.

Як повідомляється, малюнки розкидані по трьох скелястих притулках в Колумбійському регіоні Серранія - Ла-Ліндоса. Вони були вперше намальовані між 12 600 і 11 800 роками тому. Один тільки найбільший притулок, Серро Азул, має малюнки, що вкривають понад 2,5 миль його поверхні.

На знімках показані деякі з найбільш ранніх мешканців Південної Америки та їх взаємодія з тваринами льодовикового періоду, включаючи гігантських лінивців, стародавніх лам і коней льодовикового періоду.

Деякі малюнки, як той, що нижче, на думку експертів відображають полювання на мастодонтів.





Можлива сцена полювання на мастодонта (фото: Jeison Lenis Chaparro-Cárdenas)

За словами Хосе Іріарте, професора археології Ексетерського університету та керівника команди, яка зробила це відкриття, багато зображень демонструють незвичайний рівень деталізації для такого стародавнього мистецтва.

"У коня льодовикового періоду було дике, важке обличчя. Він настільки деталізований, що ми навіть бачимо кінський волос. Це дуже цікаво", - каже Іріарте.

Картини настільки великі і численні, що на їх повне вивчення, ймовірно, піде багато років. Крім того, Джейсон Ленін Чапарро-Карденас, антрополог з Національного університету Колумбії і член дослідницької групи, сказав Business Insider, що "переважна більшість" скель в цьому регіоні ще не була повністю досліджена.

Крім стародавньої мегафауни, на скелях і наскельних малюнках зображені алігатори, тапіри, мавпи, черепахи, змії і дикобрази. Вони також включають геометричні фігури, а також повсякденні сцени, що показують людей.

Дослідження в цьому регіоні вперше були ініційовані в 2014 році. Вчені відзначають, що розкопки були ускладнені небезпечними природними явищами. Там живуть отруйні змії і каймани.

Нагадаємо, у Єгипті розкопали 160 саркофагів, запечатаних "прокляттям".

Раніше археологи знайшли унікальну будову в Назареті, в якому міг жити Ісус Христос.