Ученые нашли причину возникновения наиболее тяжелых случаев коронавируса

Что влияет на тяжелое течение болезни

Так, международная команда исследователей пришла к выводу, что аутоантитела действуют против элементов собственной иммунной системы, является ключевым фактором риска тяжелой формы COVID-19 и смерти от инфекции. В частности их работа показала, что именно аутоантитела является причиной каждого 5 случай летального исхода.

Кроме того, в начале ученые обнаружили, что около 10% пациентов с тяжелой формой COVID-19 имеют аутоантитела, которые блокируют интерфероны I типа. Эти белковые молекулы имеют решающее значение для борьбы с вирусными инфекциями.

В общем ученые обнаружили 3 595 пациентов с тяжелой формой COVID-19, находившихся в отделениях интенсивной терапии.

Также аутоантитела присутствовали у 13,6% из них. Примечательно, что их соотношение у людей до 40 лет и после 80 лет варьировалось от 9,6% до 21%.

Что показало исследование

По словам исследователей, соответствующее открытие объясняет, почему пожилые люди чаще и тяжелее болеют COVID-19.

Поэтому примерно каждый 5 случай смерти от COVID-19 был связан с наличием аутоантител.

В перспективе тестирование пациентов на уровень аутоантител позволит вовремя определить людей из группы повышенного риска.