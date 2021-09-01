Голубовская сообщила, какая из вакцин от COVID-19 самая эффективная
Вакцины от коронавируса должны еще испытываться пять лет, чтобы сказать об их точной эффективности. Они не защищают от инфекции, а только предотвращают тяжелое течение болезни в случае заражения.
Об этом рассказала "Обозревателю" ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская.
По словам медика, говорить сейчас, какая вакцина лучше всего еще очень рано. Нужно пять лет испытаний препарата. Голубовская отметила, что лучше всего от инфекции защищает природный иммунитет, у него есть преимущества над вакцинацией.
Она отметила, что у вакцинированных людей риск повторного заражения в 13 раз больше, чем у переболевших.
"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: в два раза вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших ", - пояснила профессор.
Также медик добавила, что вакцинированные люди могут переносить инфекцию.
Напомним, что ранее Голубовская говорила, почему не поддерживает вакцинацию переболевших.
"Я абсолютно полностью согласна с профессором и по-прежнему являюсь противником массовой вакцинации переболевших, по меньшей мере, в первые 6 месяцев ", - говорила инфекционист.
Как мы ранее писали, Голубовская рассказала украинцам, что нужно делать после прививки от COVID-19.