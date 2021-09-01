Вчені знайшли причину виникнення найбільш важких випадків коронавірусу

Що впливає на важкий перебіг хвороби

Так, міжнародна команда дослідників прийшла до висновку, що аутоантитіла діють проти елементів власної імунної системи, є ключовим фактором ризику важкої форми COVID-19 і смерті від інфекції. Зокрема їх робота показала, що саме аутоантитіла є причиною кожного 5 випадок летального результату.

Окрім того, на початку вчені виявили, що приблизно 10% пацієнтів з важкою формою COVID-19 мають аутоантитіла, які блокують інтерферони I типу. Ці білкові молекули мають вирішальне значення для боротьби з вірусними інфекціями.

В загальному вчені виявили 3 595 пацієнтів з важкою формою COVID-19, що перебували у відділеннях інтенсивної терапії.

Також аутоантитіла були присутні у 13,6% з них. Примітно, що їх співвідношення у людей до 40 років і після 80 років варіювалося від 9,6% до 21%.

Що показало дослідження

За словами дослідників, відповідне відкриття пояснює, чому люди похилого віку частіше і важче хворіють на COVID-19.

Тому приблизно кожен 5 випадок смерті від COVID-19 був пов'язаний з наявністю аутоантитіл.

У перспективі тестування пацієнтів на рівень аутоантитіл дозволить вчасно визначити людей з групи підвищеного ризику.