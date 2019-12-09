ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые нашли причину рака: все начинается с воспаления десен

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 09:25
Ученые нашли причину рака: все начинается с воспаления десен
Рак и диабет вызывают бактерии (коллаж: РБК-Украина)

Причиной рака и диабета могут быть безобидные, на первый взгляд, бактерии

Раковые опухоли, диабет, а также возрастное слабоумие (деменцию) могут вызывать бактерии Porphyromonas gingivalis. Эти микроорганизмы развиваются в ротовой полости, вызывая болезни десен. К такому выводу пришли американские ученые из компании Cortexyme, пишет Daily Mail.

Porphyromonas gingivalis "заводятся" во рту и могут вызывать воспаление в других, жизненно важных органах. Во время обширного исследования коварную бактерию выявили в мозгу пациентов, страдающих от Альцгеймера.

Микроорганизмы также нашли в суставах, пораженных артритом, у диабетиков в поджелудочной железе, в печени, а также в различных раковых опухолях - в первую очередь в голове, шее и пищеварительных органах.

Кроме того, стало известно, что Porphyromonas gingivalis проникают в кровеносную систему человека и используют клетки крови для перемещения по организму.

Также в процессе исследования обнаружили, что у новорожденных этих бактерий нет. Они начинают размножаться в ротовой полости человека ориентировочно в подростковом возрасте.

Ученые утверждают, что с помощью известных науке антибиотиков Porphyromonas gingivalis "убить" невозможно. Исследователи занимаются разработкой вакцины, которую уже успешно протестировали на лабораторных мышах.

Дочь просит спасти маму: без помощи шансов у нее нет На спасение два часа: какие симптомы являются предвестниками смерти
Новости Украины ракболезньдиабет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь