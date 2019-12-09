ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені знайшли причину раку: все починається із запалення ясен

STYLERЖиття    09.12.2019 - 09:25
Вчені знайшли причину раку: все починається із запалення ясен
Рак і діабет викликають бактерії (колаж: РБК-Україна)

Причиною раку і діабету можуть бути нешкідливі, на перший погляд, бактерії

Ракові пухлини, діабет, а також вікове слабоумство (деменцію) можуть викликати бактерії Porphyromonas gingivalis. Ці мікроорганізми розвиваються в ротовій порожнині, викликаючи хвороби ясен. До такого висновку дійшли американські вчені з компанії Cortexyme, пише Daily Mail.

Porphyromonas gingivalis "заводяться" в роті і можуть викликати запалення в інших, життєво важливих органах. Під час дослідження підступну бактерію виявили в мозку пацієнтів, які страждають від Альцгеймера.

Мікроорганізми також знайшли в суглобах, уражених артритом, у діабетиків в підшлунковій залозі, печінці, а також в різних ракових пухлинах - в першу чергу в голові, шиї і травних органах.

Крім того, стало відомо, що Porphyromonas gingivalis проникають у кровоносну систему людини і використовують клітини крові для переміщення по організму.

Також в процесі досліджень виявили, що у новонароджених цих бактерій немає. Вони починають розмножуватися в ротовій порожнині людини орієнтовно в підлітковому віці.

Вчені стверджують, що з допомогою відомих науці антибіотиків Porphyromonas gingivalis "вбити" неможливо. Дослідники займаються розробкою вакцини, яку вже успішно протестували на лабораторних мишах.

Дочка просить врятувати маму: без допомоги шансів у неї немає На порятунок дві години: які симптоми є передвісниками смерті
Новини України ракболезньдиабет
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся