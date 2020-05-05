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Ученые нашли причину лишнего веса у женщин: дело не только в переедании

STYLERЖизнь    05.05.2020 - 22:13
Ученые нашли причину лишнего веса у женщин: дело не только в переедании
Ученые выяснили причину лишнего веса у женщин (фото: pxhere.com)

Лишний вес у женщин может держаться несмотря на высокую физическую активность

Похудеть женщины часто не могут даже соблюдая строгую диету и занимаясь спортом, а некоторые счастливицы каждый день объедаются фастфудом и остаются в форме. Ученые из Университета Лаваля из Канады выяснили, что дело в том, хватает ли организму кальция.

В докладе ученых говорится, что богатый кальцием рацион способствует сбрасыванию веса, а недостаток микроэлемента может привести к тому, что борьба с жировыми отложениями будет бесполезной.

В масштабном исследовании, проведенном учеными, выявлена необычная закономерность. Выяснилось, что женщины, испытывавшие дефицит кальция, были склонны иметь избыток жировых отложений в теле.

Ученые пишут, что мозг человека чувствителен к уровню кальция. Когда минерала недостаточно, нейроны подают сигнал к тому, что его нужно пополнять. Таким образом происходит неконтролируемый набор веса, ведь организм требует восполнить то, что ему не хватает.

Из-за недостатка кальция растет вес, повышается содержание холестерина в крови, увеличивается риск метаболических и сердечных нарушений.

Ученые утверждают, что тем, кто мечтает похудеть и хочет уберечься от прибавки в весе, следует добавить в рацион больше молочных продуктов, шпината, капусты, кунжута, орехов. Эти продукты являются очень хорошими источниками кальция.

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