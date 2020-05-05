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Вчені знайшли причину зайвої ваги у жінок: справа не тільки в переїданні

STYLERЖиття    05.05.2020 - 22:13
Вчені знайшли причину зайвої ваги у жінок: справа не тільки в переїданні
Вчені з'ясували причину зайвої ваги у жінок (фото: pxhere.com)

Зайва вага у жінок може триматися незважаючи на високу фізичну активність

Схуднути жінки часто не можуть навіть дотримуючись суворої дієти і займаючись спортом, а деякі щасливиці кожен день об'їдаються фастфудом і залишаються в формі. Вчені з Університету Лаваля з Канади з'ясували, що справа в тому, чи вистачає організму кальцію.

У доповіді вчених говориться, що раціон багатий кальцієм сприяє скиданню ваги, а недолік цього мікроелемента може призвести до того, що боротьба з жировими відкладеннями буде марною.

У масштабному дослідженні, проведеному вченими, виявлена незвичайна закономірність. З'ясувалося, що жінки, які мали дефіцит кальцію, були схильні мати надлишок жирових відкладень в тілі.

Вчені пишуть, що мозок людини чутливий до рівня кальцію. Коли мінералу недостатньо, нейрони подають сигнал до того, що його потрібно поповнювати. Таким чином відбувається неконтрольований набір ваги, адже організм вимагає заповнити те, що йому не вистачає.

Через нестачу кальцію зростає вага, підвищується вміст холестерину в крові, збільшується ризик метаболічних і серцевих порушень.

Вчені стверджують, що тим, хто мріє схуднути і хоче уберегтися від збільшення ваги, слід додати в раціон більше молочних продуктів, шпинату, капусти, кунжуту, горіхів. Ці продукти є дуже хорошими джерелами кальцію.

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