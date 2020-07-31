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Ученые нашли причину хронических болезней: они родом из детства

Пятница 31 июля 2020 17:07
Ученые нашли причину хронических болезней: они родом из детства
Ученые обнаружили причину хронических болезней (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Причины хронических болезней кроются в детстве, и теперь ученые смогут найти способы их избежать

Ученым удалось найти причину таких тяжелых хронических болезней, как диабет I типа, ревматоидный артрит, целиакия и другие недуги, которые возникают в течение жизни.

Оказалось, все эти хронические состояния родом из детства. Такой вывод сделали ученые из Австралии, сообщается на сайте Института сердца и диабета имени Бейкера.

В рамках этого исследования группа ученых изучила образцы пуповинной крови более чем у 100 новорожденных и выяснила, что именно особенности генетики ребенка вызывают изменения в функциях различных генов, которые участвуют в развитии болезни.

Ученые допускают, что в будущем результаты исследования можно будет использовать для оценки рисков болезней с рождения.

При этом результаты таких тестов будут определять лишь вероятности болезней, поскольку на многие из них (кроме генетических) значительное влияние оказывает образ жизни человека и факторы окружающей среды.

"Понимание предрасположенности человека к тем или иным заболеваниям позволит с раннего возраста учитывать свои индивидуальные особенности и более внимательно относиться к профилактике", - считают ученые.

Ранее врачи назвали симптомы болезни кожи, которая чаще проявляется летом.

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