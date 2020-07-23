В элитном роддоме Киева бросили девочку: появились новые подробности скандала

В элитном роддоме Киева оставили новорожденную девочку (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве родители запросто отказались от новорожденного ребенка, что родился с излечимой патологией

В Киеве родители запросто отказались от новорожденной девочки. Причем роды проходили в элитном роддоме столицы, где стоимость родоразрешения от 49 до 108 тысяч гривен. Дело в том, что ребенок родился с врожденной патологией развития, но не критичной – ее можно лечить и в будущем ребенок вырастет не хуже остальных.

Про этот резонансный случай первым заговорил известный украинский генетик и репродуктолог Валерий Зукин. Он возглавляет один из самых престижных роддомов Украины.

Врач говорит, что супруги ожидали, что у них родится абсолютно здоровый ребенок, ведь эту патологию на УЗИ не видно. Беременность проходила хорошо, девочка родилась вовремя. Но родители не были психологически готовы к такому. Об этом говорится в сюжете "Сніданка з 1+1".

Зукин говорит, что с точки зрения пороков развития, эта патология достаточно редкая, но поддается лечению.

"Оставить своего ребенка – это предательство", считает Надежда Проценко, акушер-гинеколог с многолетним стажем.

Врач советует проводить обследования еще на этапе планирования ребенка, чтобы узнать про какие-либо факторы риска.

Этот роддом очень популярен среди звезд украинского шоу-бизнеса. Здесь мамами стали Джамала, Надежда Бабкина, а также ведущая Сніданку з 1+1 Валентина Хамайко.

В Киеве в роддоме бросили новорожденную девочку (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)

После того, как Зукин разместил публикацию про этот случай, история с брошенной девочкой облетела всю Украину. В роддом обратилось много желающих помочь девочке и стать ее родителями. Врач написал еще одну публикацию в Facebook, поблагодарив за желание помочь и отзывы.

Зукин говорит, что желающих усыновить ребёнка хватило бы на несколько детских домов, но роддом не в компетенции решать такие вопросы. На сегодня известно, что девочку прооперировали и пока все нормально.

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