Вчені знайшли причину хронічних хвороб: вони родом з дитинства

Вчені виявили причину хронічних хвороб (колаж: РБК-Україна)

Причини хронічних хвороб криються в дитинстві, і тепер вчені зможуть знайти способи їх уникнути

Вченим вдалося знайти причину таких важких хронічних хвороб, як діабет I типу, ревматоїдний артрит, целіакія та інші недуги, які виникають протягом життя.

Виявилося, всі ці хронічні стани родом з дитинства. Такий висновок зробили вчені з Австралії, повідомляється на сайті Інституту серця і діабету імені Бейкера.

У рамках цього дослідження група вчених вивчила зразки пуповинної крові більш ніж у 100 новонароджених і з'ясувала, що саме особливості генетики дитини викликають зміни у функціях різних генів, які беруть участь у розвитку хвороби.

Вчені припускають, що в майбутньому результати дослідження можна буде використати для оцінки ризиків хвороб з народження.

При цьому результати таких тестів будуть визначати лише ймовірності хвороб, оскільки на багато з них (крім генетичних) значний вплив надає спосіб життя людини та фактори навколишнього середовища.

"Розуміння схильності людини до тих чи інших захворювань дозволить з раннього віку враховувати свої індивідуальні особливості і більш уважно ставитися до профілактики", - вважають вчені.

Раніше лікарі назвали симптоми хвороби шкіри, яка найчастіше проявляється влітку.