Ученые нашли древнейшего предка человека: открытие объясняет многое

Ученым удалось обнаружить останки древнего животного, которое может объяснить, как позвоночные вышли на сушу. При этом окаменелости в прекрасной форме, что позволит полностью воссоздать скелет, таким образом заполнив еще один пробел в теории эволюции.

Сенсационную находку сделала международная группа исследователей в республике Коми (РФ), об этом пишет журнал Nature. Останки принадлежат одному из представителей ранних тетраподов - группе животных, которые обеспечили выход из воды на сушу. Таким образом они стали предками амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих, в том числе и человека.

До этого времени ученые могли судить о тетраподах только о фрагментарных останках, которые обнаруживали время от времени. Это не позволяло понять, что из себя представляла эта группа животных. Они обитали на Земле около 393 миллионов лет назад.

Исследователи отмечают, что появление тетраподов явилось одним из ключевых событий в истории позвоночных животных. Тетрапода назвали Parmastega aelidae.

Всего было найдено и отпрепарировано более 100 экземпляров костей Пармастеги, прекрасно стыкующихся между собой, что позволило создать трехмерную реконструкцию черепа, нижней челюсти и плечевого пояса этого животного, делая его древнейшим тетраподом, облик которого может быть корректно воссоздан.

Ученые нашли предка всех наземных животных в России (фото: nature.com)

При этом, в собранной коллекции присутствуют останки как взрослых, так и молодых особей. Длина головы крупнейшего экземпляра составляет 27 см. Пармастега отдаленно напоминает крокодила, но ее глаза возвышались над головой, а пасть была изогнута так, что была похожа на улыбку, или же оскал, поскольку пасть была полна огромных зубов.

Исследователи предполагают, что животное большую часть времени проводило, плавая у поверхности с высунутыми из воды глазами. Примерно так же ведут себя крокодилы во время охоты. Ученые считают, что оно могло охотиться на крупным многоножек или ракоскорпионов, которые обитали в прибрежной зоне.

Ученые нашли предка млекопитающих пармастегу в России (фото: nature.com)