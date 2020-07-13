Ученые начали определять по анализу крови недуг, которого так боятся все родители

Американские ученые научились по анализу крови определять едва ли не самый загадочный недуг, которого боятся все родители. Речь идет про аутизм и другие расстройства аутистического спектра (РАС).

Пока что исследование не дает 100%-го результата, но ученым удалось еще на шаг приблизиться к ответу на вопрос ранней диагностики аутизма, а также его лечения, пишет Autism Research.

Ученые взяли образцы крови у более 700 детей с РАС в возрасте от полутора до четырех лет. Исследование крови позволило идентифицировать еще 34 новых метаболических признака с точностью до 91% у 53% испытуемых.

Исследователи надеются, что в скором смогут делать биологический скрининг на РАС, а также на создание клинических инструментов для лечения аутизма.

Отметим, что аутизм считается не болезнью, а специфическим расстройством. Оно возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризуется дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Эти признаки проявляются у детей в возрасте до трех лет. Если же проявления выражены более мягко, речь идет про расстройство аутистического спектра, такие как высокофункциональный аутизм (трудности в социальных навыках и некоторая неуклюжесть, а также задержки в речевом развитии), синдром Аспергера (серьезные трудности в социальном взаимодействии, ограниченный, стереотипный, повторяющийся репертуар интересов и занятий, но с сохранением речевых способностей) и другие.

Причины аутизма тесно связаны с генами, но РАС настолько сложны, что ученые до сих пор не могут выяснить, возникают они вследствие взаимодействия множества генов либо редко возникающие мутации. Отметим, что случаи аутизма резко возросли за последние десятилетия.

Интересно, что некоторые люди связывают появление аутизма с вакцинацией. Что стало одним из аргументов противников прививок. Хотя такая гипотеза не нашла ни одного научного подтверждения, ее продолжают использовать. В частности, экс-министр здравоохранения Уляна Супрун высказывала свое мнение про связь вакцинации с аутизмом.

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