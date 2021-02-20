Ученые клонировали исчезающе животное: как выглядит хорек, выращенный в лаборатории

Как сообщается, рожденная 10 декабря 2020 года, Элизабет Энн была создана с использованием клеток "Уиллы" - дикого черноногого хорька, который умер в 1988 году. Исследователи криоконсервировали его клетки, после решили клонировать животное.

Исследователи надеются, что Элизабет Энн поможет привнести генетическое разнообразие в популяцию черноногих хорьков, которое сегодня происходит всего от семи представителей вида.

"Именно стремление к выживанию этого вида привело к успешному рождению Элизабет Энн. Видеть, как она сейчас растет, означает начало новой эры для ее вида и для всех видов, зависящих от сохранения природы. Она - победа для биологического разнообразия и для генетического спасения", - говорится в заявлении Райана Фелана, исполнительного директора компании Revive & Restore, природоохранной организации, которая занималась клонированием.

Хорек Элизабет Энн, выращенный в лаборатории (фото: USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center)

Проект по клонированию черноногого хорька начался в 2013 году и стал результатом партнерства между USFWS, Revive & Restore, компанией ViaGen Pets & Equine, San Diego Zoo Global и Ассоциацией зоопарков и аквариумов.

Несколько других исчезающих животных были клонированы в других частях мира, включая дикий крупный рогатый скот в 2001 году, диких коз в 2009 году и диких койотов в 2012 году, согласно Scientific American.