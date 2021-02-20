Вчені клонували зникаючу тварину: як виглядає тхір, вирощений в лабораторії

Як повідомляється, народжена 10 грудня 2020 року, Елізабет Енн була створена з використанням клітин "Уілли" - дикого чорноногого тхора, який помер у 1988 році. Дослідники криоконсервували його клітини, після чого вирішили клонувати тварину.

Дослідники сподіваються, що Елізабет Енн допоможе привнести генетичне різноманіття в популяцію чорноногих тхорів, яке сьогодні відбувається лише від семи представників виду.

"Саме прагнення до виживання цього виду призвело до успішного народження Елізабет Енн. Бачити, як вона зараз росте, означає початок нової ери для її виду і для всіх видів, що залежать від збереження природи. Вона - перемога для біологічного різноманіття і для генетичного порятунку", - йдеться в заяві Райана Фелана, виконавчого директора компанії Revive & Restore, природоохоронної організації, яка займалася клонуванням.

Тхір Елізабет Енн, вирощений в лабораторії (фото: USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center)

Проєкт по клонуванню черноногого тхора почався у 2013 році та став результатом партнерства між USFWS, Revive & Restore, компанією ViaGen Pets & Equine, San Diego Zoo Global та Асоціацією зоопарків і акваріумів.

Кілька інших зникаючих тварин були клоновані в інших частинах світу, включаючи дикий велику рогату худобу у 2001 році, диких кіз у 2009 році та диких койотів у 2012 році, згідно Scientific American.