Ученые изобрели цвет с необычными способностями: сэкономит ваши деньги

Ученые из Университета Пердью (Индиана, США) изобрели новый цвет – супербелый. По данным исследователей, этот оттенок белого может отражать солнечные лучи на 95,5%, поможет охлаждать помещения и даже экономить на электричестве. Об этом сообщает Artnet News.

В новой "супербелой" краске содержится карбонат кальция, способствующий более активному отражению солнечных лучей. Говорится, что использование этого элемента смогло повысить теплоотталкивающие свойства краски. По данным ученых, если покрасить "супербелым" цветом крышу жилого дома, таким образом можно экономить на электроэнергии по доллару в день. Крупные заводы смогут сэкономить куда больше.

Тестирование супербелого цвета (фото: news.artnet.com)

Тестирование показало, что поверхности, окрашенные новым белым цветом, были на 18 градусов холоднее, чем поверхности других цветов. Это дает возможность использования краски этого цвета в качестве альтернативы кондиционированию воздуха.

"Супербелый" якобы можно использовать и для борьбы с климатическими изменениями, ведь он отражает солнечный свет и таким образом излучает тепло в космос.

"Эта краска может даже использоваться для борьбы с изменением климата, поскольку она отвергает солнечный свет и излучает тепло в космос”, – сказал Руан в своем заявлении.

Супербелый цвет (фото: news.artnet.com)

Получив удовлетворительные результаты исследований, ученые начали работу над тем, чтобы придать аналогичные свойства и другим оттенкам. Примечательно, что ранее подобные попытки уже предпринимались. В частности, в апреле этого года художник Стюарт Сэмпл представил "самый белый-белый" цвет.

Напомним, что ранее ученые открыли положительное влияние сладкого гороха на течение диабета второго типа.

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