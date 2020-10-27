Новый суперфуд: ученые раскрыли неожиданные свойства гороха

Ученые назвали новую пользу гороха (иллюстративное фото: freepik.com)

Сахарный горох может снизить риск диабета второго типа

Тип гороха, известный как сладкий горох, может помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить риск диабета 2 типа, утверждают ученые.

Британские исследователи обнаружили, что горох предотвращает "всплески сахара", когда уровень сахара в крови резко повышается после еды – считается, что это способствует развитию диабета. Об этом пишет Daily Mail.

Включение сморщенного гороха в рацион, как цельного, так и измельченного в гороховую муку, может помочь справиться с глобальной эпидемией диабета второго типа, предотвращая эти всплески.

"Альтернативной диетической стратегией для поддержания нормального уровня глюкозы в крови среди населения является улучшение состава обычно потребляемых продуктов. Существует много доказательств того, что диеты, богатые типом углеводов, называемым устойчивым крахмалом, оказывают положительное влияние на контроль уровня глюкозы в крови и, следовательно, снижают восприимчивость к диабету 2 типа", – говорят ученые.

Сладкий горох как раз содержит большее количество этого крахмала, чем привычный нам горох, активно продающийся в супермаркетах. Крахмал – это углевод, который организм расщепляет, чтобы высвободить сахар, но устойчивый крахмал расщепляется медленнее. Поскольку именно бактерии ферментируют крахмал, они производят соединения, называемые короткоцепочечными жирными кислотами. Эти соединения, в свою очередь, помогают улучшить функционирование клеток, вырабатывающих инсулин, который помогает контролировать уровень сахара в крови.

В экспериментах команда давала здоровым добровольцам смешанную пищу, включающую 50 граммов сладкого горошка, а в серии контрольных экспериментов давала им обычный горошек.

"Это исследование показало нам, что, употребляя этот горох, мы можем еще больше снизить уровень сахара в крови, открывая новые возможности для приготовления более здоровой пищи с использованием контролируемых методов обработки пищевых продуктов", – сказал автор исследования профессор Пит Уайлд из Института Quadram в Норфолке.

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