Ученые изобрели новый тест на коронавирус: абсолютный прорыв

Ученые изобрели новый тест на коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Ученые выяснили, что систему редактирования генов CRISPR можно использовать для диагностики коронавируса

Ученые изобрели новый тест на коронавирус, который основывается на системе редактирования генов CRISPR. Сообщается, что новый тест может дать точный результат о наличии коронавирусной инфекции уже через час после проведения. При этом исследователи утверждают, что для его проведения нет необходимости в специализированном оборудовании или обученном персонале.

Исследователи при сотрудничестве нескольких институтов пытались разработать тест для SARS-CoV-2, который был бы быстрее и проще, чем текущая процедура, которая требует дорогостоящего лабораторного оборудования и дефицитных реагентов. Тогда ученые решили провести исследования с помощью системы CRISPR. По результатам тестирования нового теста сообщается, что для проведения диагностики одного пациента потребуется не более часа. Оборудование для проведения тестирования стоит в среднем 40 долларов США. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Как сообщается в исследованиях, опубликованных научными сотрудниками, для проведения тестирования на коронавирус с помощью системы CRISPR не нужны обученные сотрудники, специализированное оборудование и большие финансовые траты. Результаты теста можно увидеть на бумажных полосках, аналогичных тем, которые используются в тестах на беременность.

Специалисты считают, что тест можно использовать в кабинетах врачей, рабочих местах и других условиях, где необходима быстрая диагностика.

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