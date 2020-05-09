Массовое тестирование на коронавирус опасно: Ляшко назвал причину

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине уже нанес крупные финансовые убытки

По заявлению главного санитарного врача Виктора Ляшко, коронавирус в Украине нельзя определить массовым тестированием. На то есть несколько причин. Как считает замглавы Министерства здравоохранения, экономика Украины попросту не выдержит такой сильной экономической нагрузки.

Также, в эфире телеканала "Украина 24", Виктор Ляшко рассказал, что при проведении массового тестирования есть возможность допустить обманчивое чувство безопасности.

"Массовое тестирование бессимптомных больных, не были в контакте, оно ничего не покажет, а может запустить только обманчивое чувство безопасности. Протестировался и ушел, но это не значит, что ты не можешь инфицироваться. Также 42 млн тестов вы не будете делать в день, потому что никакая экономика ни одного государства этого не выдержит ", - сказал он.

Стоит отметить, что 7 мая Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила законопроект, которым предусмотрено массовое тестирование на коронавирус. Законопроектом №3380 предусмотрено, что тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными. Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в частности, работники Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, контактировали они с больным или нет.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 мая в Украине коронавирус диагностирован у 14710 человек.