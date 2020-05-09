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Вчені винайшли новий тест на коронавірус: абсолютний прорив

STYLERКоронавірус    09.05.2020 - 17:27
Вчені винайшли новий тест на коронавірус: абсолютний прорив
Вчені винайшли новий тест на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Вчені з'ясували, що систему редагування генів CRISPR можна використовувати для діагностики коронавіруса

Вчені винайшли новий тест на коронавірус, який ґрунтується на системі редагування генів CRISPR. Повідомляється, що новий тест може дати точний результат про наявність коронавірусної інфекції вже через годину після проведення. При цьому дослідники стверджують, що для його проведення нема потреби в спеціалізованому обладнанні або навченому персоналі.

Дослідники при співпраці кількох інститутів намагалися розробити тест для SARS-CoV-2, який був би швидше і простіше, ніж поточна процедура, яка вимагає дорогого лабораторного устаткування і дефіцитних реагентів. Тоді вчені вирішили провести дослідження за допомогою системи CRISPR. За результатами випробувань нового тесту повідомляється, що для проведення діагностики одного пацієнта потрібно не більше ніж година. Обладнання для проведення тестування коштує в середньому 40 доларів США. Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Як повідомляється в дослідженнях, опублікованих науковими працівниками, для проведення тестування на коронавірус за допомогою системи CRISPR не потрібні навчені співробітники, спеціалізоване обладнання та великі фінансові витрати. Результати тесту можна побачити на паперових смужках, аналогічних тим, які використовуються в тестах на вагітність.

Фахівці вважають, що тест можна використовувати в кабінетах лікарів, робочих місцях і інших умовах, де необхідна швидка діагностика.

Раніше ми писали про те, як не підхопити COVID-19 на пляжі та в басейні.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили важливу заяву про антитіла до коронавірусу.

Теги Новини України ученыеКоронавірус
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