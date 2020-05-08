ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые сделали важное заявление об антителах коронавируса: появится иммунитет

STYLERКоронавирус    08.05.2020 - 11:29
Ученые сделали важное заявление об антителах коронавируса: появится иммунитет
Антитела вырабатываются у всех заболевших коронавирусом (коллаж РБК-Украина)

Американские ученые заявили о выработке антител почти у всех переболевших коронавирусом

Коронавирус вызывает выработку антител практически у всех людей, независимо от возраста. К такому мнению после исследований пришли ученые из США. Они заявили, что антитела вырабатываются абсолютно у всех пациентов, переболевших COVID-19.

Исследователи под руководством вирусолога Флориана Краммера из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai изучили 624 больных. Об этом пишет The New York Times.

Сначала тесты на антитела дали положительный результат у 511 участников, у остальных их было слишком мало или не было вовсе.

При повторном тестировании антитела обнаружили еще у 60 человек. Ученые считают, это может говорить о том, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления.

Отмечается, что каждый переболевший может спокойно возвращаться к работе. Исследователи подчеркивают, что люди, обладающие антителами, могут заменить уязвимых людей, особенно в условиях с высоким риском заражения, таких как больницы. При этом до конца не ясно, как долго существует защита от вируса.

За сутки в Украине количество инфицированных коронавирусом выросло на 504 случая, умер 21 больной. За все время пандемии заразились 14195 украинцев, скончался от осложнений 361 больной, вылечились 2706 пациентов.

Как мы ранее писали, антитела к коронавирусу могут вырабатываться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения

В Украине зафиксирован самый высокий уровень смертности с начала пандемии COVID-19: новые цифры Где вероятно подцепить коронавирус: названы места-"рассадники" инфекции
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь