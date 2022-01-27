Ученые хотят научиться отращивать потерянные конечности и органы людей: с лягушкой эксперимент удался

Ученым впервые удалось отрастить лягушке ампутированную лапу. Это произошло с помощью "коктейля" лекарств и является значительным прогрессом в регенеративной медицине.

Для своего эксперимента ученые выбрали африканскую когтистую лягушку, которая от природы не способна регенерировать свои конечности.

Бесхвостое земноводное лечили всего 24 часа, после чего за 18 месяцев лягушка отрастила полностью функциональную конечность.

Ученым удалось отрастить лягушке ампутированную лапу (фото: Murugan et al./Tufts University/Science Advance)

Ученые надеются, что в будущем подобные лекарства можно будет использовать и для лечения людей. С их помощью хотят восстанавливать ткани или органы людей, которые были утрачены из-за болезни или травмы.

Эксперимент показал, что у лягушек и, возможно, других животных могут быть дремлющие регенеративные способности, которые можно привести в действие.

У людей также есть некоторые способности к регенерации. Например, печень человека может вырасти до полного размера после того, как ее разделили пополам. Кроме того, у детей могут вырасти кончики пальцев.

Тем не менее не получится восстановить большую конечность. Этому помешает быстрое образование рубцовой ткани, которое защищает нас от кровопотери и инфекции. При этом данный процесс также препятствует повторному отрастанию.

Как проходил эксперимент

Ученые ампутировали заднюю лапу лягушки и закрыли рану силиконовым колпачком, содержащим "коктейль" из пяти препаратов. У каждого препарата была своя цель, в том числе уменьшение воспаления и выработка коллагена, чтобы остановить рост рубцовой ткани.

Препараты также были направлены на стимулирование роста новых нервных волокон, кровеносных сосудов и мышц.

Эксперимент повторили на десятках лягушек, и у многих из тех, кого лечили, наблюдалось резкое возобновление роста тканей. При этом у многих воссоздавалась почти полностью лапа, включая костную ткань и даже пальцеобразные структуры на конце конечности.