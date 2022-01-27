Вчені хочуть навчитися відрощувати втрачені кінцівки і органи людей: з жабою експеримент вдався

Вченим вперше вдалося відростити жабі ампутовану лапу. Це сталося за допомогою "коктейлю" ліків і є значним прогресом в регенеративній медицині.

Для свого експерименту вчені вибрали африканську пазуристу жабу, яка від природи не здатна регенерувати свої кінцівки.

Безхвосте земноводне лікували всього 24 години, після чого за 18 місяців жаба відростила повністю функціональну кінцівку.

Вченим вдалося відростити жабі ампутовану лапу (фото: Murugan et al./Tufts University/Science Advance)

Вчені сподіваються, що в майбутньому подібні ліки можна буде використовувати і для лікування людей. З їх допомогою хочуть відновлювати тканини або органи людей, які були втрачені через хворобу або травми.

Експеримент показав, що у жаб і, можливо, інших тварин можуть бути дрімаючі регенеративні здібності, які можна привести в дію.

У людей також є деякі здібності до регенерації. Наприклад, печінка людини може вирости до повного розміру після того, як її розділили навпіл. Крім того, у дітей можуть вирости кінчики пальців.

Проте не вийде відновити велику кінцівку. Цьому завадить швидке утворення рубцевої тканини, яке захищає нас від крововтрати і інфекції. При цьому даний процес також перешкоджає повторному відростанню.

Як проходив експеримент

Вчені ампутували задню лапу жаби і закрили рану силіконовим ковпачком, що містить "коктейль" з п'яти препаратів. У кожного препарату була своя мета, в тому числі зменшення запалення і вироблення колагену, щоб зупинити зріст рубцевої тканини.

Препарати також були спрямовані на стимулювання зросу нових нервових волокон, кровоносних судин і м'язів.

Експеримент повторили на десятках жаб, і у багатьох з тих, кого лікували, спостерігалося різке відновлення росту тканин. При цьому у багатьох відтворювалася майже повністю лапа, включаючи кісткову тканину і навіть пальцеподібні структури на кінці кінцівки.