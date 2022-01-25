Ученые выяснили, сколько времени "Омикрон" может держаться на разных поверхностях

Японские ученые провели исследование и выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может находиться дольше, чем другие штаммы на пластиковых поверхностях и коже человека.

Об этом сообщает Reuters .

Так, исследователи из Медицинского института Киото рассказали, что высокая способность оставаться заразным помогла "Омикрону" превзойти "Дельту", и стать доминирующим вариантом в мире.

К тому же на пластиковых поверхностях штамм "Омикрон" хранился дольше остальных.

В частности, среднее время выживания вируса составляет:

выходной штамм - 56 часов;

"Альфа" - 191,3 ч.;

"Бета" - 156, 6 ч.;

"Гамма" - 59,3 ч.;

"Дельта" - 114 ч.;

"Омикрон" - 193, 5 ч.

Кроме того, на коже среднее время выживания вируса составляет:

8,6 часа - оригинальная версия;

19,6 часа - "Альфа";

19,1 часа - "Бета";

11,0 часа - "Гамма";

16,8 часа - "Омикрон".

На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук.

Поэтому ученые рекомендуют соблюдать гигиену рук и использовать дезинфицирующие средства.

Чтобы уменьшить риск заражения вирусом и уберечь себя и своих близких, убедитесь, что вы: