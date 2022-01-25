Ученые выяснили, сколько времени "Омикрон" может держаться на разных поверхностях
Японские ученые провели исследование и выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может находиться дольше, чем другие штаммы на пластиковых поверхностях и коже человека.
Об этом сообщает Reuters.
Так, исследователи из Медицинского института Киото рассказали, что высокая способность оставаться заразным помогла "Омикрону" превзойти "Дельту", и стать доминирующим вариантом в мире.
К тому же на пластиковых поверхностях штамм "Омикрон" хранился дольше остальных.
В частности, среднее время выживания вируса составляет:
- выходной штамм - 56 часов;
- "Альфа" - 191,3 ч.;
- "Бета" - 156, 6 ч.;
- "Гамма" - 59,3 ч.;
- "Дельта" - 114 ч.;
- "Омикрон" - 193, 5 ч.
Кроме того, на коже среднее время выживания вируса составляет:
- 8,6 часа - оригинальная версия;
- 19,6 часа - "Альфа";
- 19,1 часа - "Бета";
- 11,0 часа - "Гамма";
- 16,8 часа - "Омикрон".
На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук.
Поэтому ученые рекомендуют соблюдать гигиену рук и использовать дезинфицирующие средства.
Чтобы уменьшить риск заражения вирусом и уберечь себя и своих близких, убедитесь, что вы:
- носите маску, которая прикрывает нос и рот;
- соблюдаете дистанцию не менее 1 м от других людей;
- избегаете плохо проветриваемых помещений и мест скопления людей;
- регулярно моете руки;
- сделайте прививку.
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