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Ученые выяснили, сколько времени "Омикрон" может держаться на разных поверхностях

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 16:03
Ученые выяснили, сколько времени "Омикрон" может держаться на разных поверхностях Сколько времени "Омикрон" остается на поверхностях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Японские ученые провели исследование и выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может находиться дольше, чем другие штаммы на пластиковых поверхностях и коже человека.

Об этом сообщает Reuters.

Так, исследователи из Медицинского института Киото рассказали, что высокая способность оставаться заразным помогла "Омикрону" превзойти "Дельту", и стать доминирующим вариантом в мире.

К тому же на пластиковых поверхностях штамм "Омикрон" хранился дольше остальных.

В частности, среднее время выживания вируса составляет:

  • выходной штамм - 56 часов;
  • "Альфа" - 191,3 ч.;
  • "Бета" - 156, 6 ч.;
  • "Гамма" - 59,3 ч.;
  • "Дельта" - 114 ч.;
  • "Омикрон" - 193, 5 ч.

Кроме того, на коже среднее время выживания вируса составляет:

  • 8,6 часа - оригинальная версия;
  • 19,6 часа - "Альфа";
  • 19,1 часа - "Бета";
  • 11,0 часа - "Гамма";
  • 16,8 часа - "Омикрон".

На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук.

Поэтому ученые рекомендуют соблюдать гигиену рук и использовать дезинфицирующие средства.

Чтобы уменьшить риск заражения вирусом и уберечь себя и своих близких, убедитесь, что вы:

  • носите маску, которая прикрывает нос и рот;
  • соблюдаете дистанцию не менее 1 м от других людей;
  • избегаете плохо проветриваемых помещений и мест скопления людей;
  • регулярно моете руки;
  • сделайте прививку.

Ранее мы сообщали, что ученые выяснили, как организм может блокировать все штаммы COVID-19.

Также мы писали, что "Омикрон" является доминирующим среди циркулирующих штаммов в Украине.

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Омикрон Коронавирус
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