Ученые доказали эффективность одного из направлений народной медицины: реально работает

Эфирные масла являются средством нетрадиционной медицине в течение долгих тысячелетий. В последние десятилетия рандомизированные контролируемые (клинические) исследования подтвердили эффективность некоторых из них в конкретных терапевтических показаниях. Некоторые эфирные масла, их компоненты или производные были одобрены в качестве лекарственных средств. Ученые доказали, что компоненты эфирных масел занимают особую нишу в химическом пространстве, что открывает уникальные возможности для создания лекарственных препаратов.

Необычные физико-химические свойства эфирных масел могут помочь доказательной медицине в поиске лекарственных средств. Ученые доказали, что, вопреки общепринятому мнению, большинство компонентов эфирных масел отвечают современным требованиям медицинской химии для создания эффективных лекарственных препаратов. Об этом исследователи написали в журнале Nature.

Для исследования было взяло 188 образцов эфирных масел и 5 часто встречающихся компонентов показали эффективность в повышении усваиваемости, снижении побочных эффектов лекарственных средств. Такие компоненты эфирных масел, как лимонен, альфа-пинен, бета-мирцен, бета-кариофиллен и бета-пинен показали эффективность. Более 90% из этих компонентов показали результаты при тестировании препаратов в различных комбинациях.

Пока ученые планируют использовать элементы эфирных масел для улучшения работы некоторых препаратов. Для улучшения эффективности работы самих эфирных масел исследователи хотят добавить молекулы свинца.

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