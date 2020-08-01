Вчені довели ефективність одного з напрямків народної медицини: реально працює

Ефірні олії є засобом нетрадиційної медицини протягом довгих тисячоліть. В останні десятиліття рандомізовані контрольовані (клінічні) дослідження підтвердили ефективність деяких з них в конкретних терапевтичних показаннях. Деякі ефірні олії, їх компоненти або похідні були схвалені як лікарські засоби. Вчені довели, що компоненти ефірних олій займають особливу нішу в хімічному просторі, що відкриває унікальні можливості для створення лікарських препаратів.

Незвичайні фізико-хімічні властивості ефірних олій можуть допомогти доказовій медицині в пошуку лікарських засобів. Вчені довели, що, всупереч загальноприйнятій думці, більшість компонентів ефірних олій відповідають сучасним вимогам медичної хімії для створення ефективних лікарських препаратів. Про це дослідники написали у журналі Nature.

Для дослідження було взяло 188 зразків ефірних олій та 5 компонентів, які часто зустрічаються у складі олій, показали ефективність у підвищенні засвоюваності, зниження побічних ефектів лікарських засобів. Такі компоненти ефірних олій, як лімонен, альфа-пінен, бета-мірцен, бета-каріофілен та бета-пінен показали ефективність. Понад 90% з цих компонентів показали результати при тестуванні засобів у різних комбінаціях.

Поки вчені планують використовувати елементи ефірних олій для поліпшення роботи деяких препаратів. Для поліпшення ефективності роботи самих ефірних олій дослідники хочуть додати молекули свинцю.

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