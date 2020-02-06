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Вчені б'ють на сполох через глобальне потепління: ліси можуть стати озерами за місяць

STYLERНовини науки    06.02.2020 - 07:54
Вчені б'ють на сполох через глобальне потепління: ліси можуть стати озерами за місяць
Глобальне потепління (колаж РБК-Україна)

Глобальне потепління значно підсилює відтавання вічної мерзлоти в Арктиці, що спровокує кліматичну катастрофу

Різке танення вічної мерзлоти в Арктиці подвоїть попередні прогнози щодо потенційних викидів вуглецю, і може призвести до стрімкої екологічної катастрофи.

Відповідне дослідження вчених з Каліфорнійського університету в Болдері у США опубліковано в журналі Nature Geoscience, передає Phys.org.

Вказується, що вічно мерзлий шар на 18 мільйонах квадратних кілометрах становить одну чверть всієї відкритої землі в північній півкулі. Згідно з нинішніми оцінками, льоди приховують 1,5 трлн метричних тонн вуглецю. Через глобальне потепління регіон стане великим джерелом викидів вуглецю, включаючи викиди вуглекислого газу і метану, який є більш потужним парниковим газом, ніж вуглекислий газ.

За словами директорки Інституту арктичних і альпійських досліджень і провідної авторки дослідження Мерріт Турецькі, це різке відтавання є "швидким та драматичним, що безпрецедентним чином впливає на ландшафти".

"Ліси можуть стати озерами протягом місяця, зсуви відбуватимуться без попередження, а невидимі дірки від метану можуть проковтнути снігоходи цілком", - попереджає вчена.

Вона також додала, що різке відтавання вічної мерзлоти може відбуватися різними способами, але воно завжди являє собою різке екологічне зрушення.

Чому танення вічної мерзлоти має значення

Вічна мерзлота містить камені, грунт, пісок і, в деяких випадках, "кишені" чистого ґрунтового льоду. Він зберігає в середньому вдвічі більше вуглецю, ніж в атмосфері, тому що зберігає залишки життя, що колись процвітало в Арктиці, включаючи мертві рослини, тварин і мікробів. Ці організми, які ніколи не розкладалися повністю, були замкнений у холодильнику Землі на тисячі років.

Оскільки клімат нагрівається, вічна мерзлота не може залишатися замороженою. На 80% приполярної півночі Арктики потепління клімату може спровокувати поступове відтавання вічної мерзлоти, яке проявляється протягом десятиліть або століть.

Але в інших частинах Арктики, де вміст ґрунтового льоду високий, різка відлига може відбутися протягом декількох місяців, що призведе до надзвичайних наслідків для ландшафту і атмосфери, особливо там, де вічна мерзлота багата льодом. Цей швидкий процес називається "термокарст", тому що теплова зміна викликає осідання. Це призведе до карстового ландшафту, відомому своєю ерозією та воронками.

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Новини України Арктикаглобальное потеплениеклиматученыеэкологическая катастрофа
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