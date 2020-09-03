Учения истребителей на трассе "Киев-Чоп" могли закончиться трагедией с сотнями жертв

Военные учения боевой авиации с отработкой полетов истребителей на автотрассе Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка под Ровно могли закончиться масштабной трагедией. Один из самолетов с боевыми ракетами чуть не устроил ДТП и не взорвался.

Всего в учениях 28 августа было задействовано 12 истребителей, четыре из которых - самолеты Су-27. Тогда на время проведения мероприятий ограничили движение на участке автодороги М-06 Киев-Чоп.

Тем не менее, желающих посмотреть, как пилоты демонстрируют навыки посадки и взлетов собралось очень много - люди из соседних сел даже приводили детей. Об этом передает "Радио Трек".

Самолеты использовали автотрассу как взлетно-посадочную полосу, и один из истребителей при отработке симуляции приземления случайно задел дорожный знак и полетел с ним в небо.

Самолет сбил дорожный знак на трассе Киев-Чоп на учениях (фото из соцсети)

По информации издания со ссылкой на собственные источники, самолет зашел на посадку значительно раньше, чем планировалось. Во время посадки истребитель чуть было не влетел в дорожный отбойник - до него оставалось около 20 см. При этом в тот момент у самолета было 2 боевые ракеты, а в баках оставалось 4 тонны горючего.

Если бы истребитель врезался в отбойник, это могло бы привести к мощному взрыву, и сотни наблюдателей могли погибнуть.

Также стало известно, что военная прокуратура собирается возбудить уголовное дело по факту инцидента.

Видео: Боевые самолеты ВСУ отработали полеты на трассе Киев-Чоп

Ранее сообщалось, что летом под Киевом упал легкомоторный самолет, в котором находилось двое людей.