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Навчання винищувачів на трасі "Київ-Чоп" могли закінчитися трагедією з сотнями жертв

Автор: Володимир Костирін

Бойовий літак мало не влетів у відбійник і не вибухнув на навчаннях

Військові навчання бойової авіації з відпрацюванням польотів винищувачів на автотрасі Київ-Чоп між селами Крупець і Михайлівка під Рівним могли закінчитися масштабною трагедією. Один з літаків з бойовими ракетами мало не влаштував ДТП і не вибухнув.

Всього в навчаннях 28 серпня було задіяно 12 винищувачів, чотири з яких - літаки Су-27. Тоді на час проведення заходів обмежили рух на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп.

Однак охочих подивитися, як пілоти демонструють навички посадки та злету зібралося дуже багато - люди з сусідніх сіл навіть приводили дітей. Про це передає "Радіо Трек".

Літаки використовували автотрасу як злітно-посадкову смугу, і один з винищувачів при відпрацюванні симуляції приземлення випадково зачепив дорожній знак і полетів з ним у небо.

Літак збив дорожній знак на трасі Київ-Чоп на навчаннях (фото з соцмережі)

За інформацією видання з посиланням на власні джерела, літак зайшов на посадку значно раніше, ніж планувалося. Під час посадки винищувач мало не влетів у дорожній відбійник - до нього залишалося близько 20 см. При цьому в той момент у літака було 2 бойові ракети, а в баках залишалося 4 тонни пального.

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Якби винищувач врізався у відбійник, це могло б призвести до потужного вибуху, і сотні спостерігачів могли загинути.

Також стало відомо, що військова прокуратура збирається порушити кримінальну справу за фактом інциденту.

Відео: Бойові літаки ЗСУ відпрацювали польоти на трасі Київ-Чоп

Раніше повідомлялося, що влітку під Києвом впав легкомоторний літак, в якому перебували двоє людей.

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