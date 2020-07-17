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В Киевской области упал легкомоторный самолет

Пятница 17 июля 2020 17:22
В Киевской области упал легкомоторный самолет
Фото: место падения самолета (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

В результате происшествия никто не пострадал

Вблизи села Наливайковка Киевской области в поле упал легкомоторный самолет учебной школы "Aviation Group". После этого самолет загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В самолете находилось двое людей. Они не пострадали.

Возгорание самолета ликвидировали спасатели. На месте происшествия работали 10 человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.

Напомним, 17 июня в Одессе разбился легкомоторный самолет "Дельфин", погибли два пилота.

Кроме того, одномоторный самолет "Груман" упал в Днепропетровской области, тогда также погибли два пилота.

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